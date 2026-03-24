Astrologlara göre 1 Nisan'dan itibaren Jüpiter'in konum değiştirmesiyle birlikte gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. Bu kozmik hareketlilik, özellikle Aslan ve Yay burçları için uzun süredir beklenen finansal refahın ve yeni fırsatların habercisi olacak.

ASLAN

Astrologların değerlendirmelerine göre Aslan burçları, uzun süredir harcadıkları enerjinin, çalışmaların ve yatırımların karşılığını nihayet almaya başlıyor.

1 Nisan'dan itibaren aylık geliri kalıcı olarak değiştirebilecek yeni bir teklif veya anlaşma masaya gelebilir. Bu dönemin tek seferlik bir kazançtan ziyade, büyüyen bir gelir akışı olacağı öngörülüyor.

Eski bir tanıdıktan gelen beklenmedik iş teklifleri veya uzun süredir bekletilen projelere bulunacak finansman destekleri bu dönemin öne çıkan başlıkları arasında.

Mayıs ayında gelmesi beklenen olası bir terfi veya maaş artışıyla birlikte Aslan burçlarının finansal özgürlüklerine kavuşarak özgüvenlerini tazeleyecekleri iddia ediliyor.

YAY

Özgürlüklerine olan düşkünlükleriyle bilinen Yay burçları için, hayatlarını istedikleri gibi şekillendirebilmelerinin temel anahtarı olan finansal bağımsızlığın kapıları aralanıyor.

Astrologlar, fırsatların beklenmedik yönlerden, özellikle yurtdışı bağlantılı işlerden veya çevrimiçi (online) kazanç modellerinden geleceğini belirtiyor.

Nisan ayında başlayacak ilk dalganın mayısta güçleneceği ve haziran ayına gelindiğinde Yay burçlarının geçtiğimiz yılın toplamından daha fazla gelire sahip olabileceği öne sürülüyor.

Bu dönemin en büyük getirisinin sadece para değil, "seçim yapabilme özgürlüğü" olacağı vurgulanıyor. Yay burçlarının artık zorunluluktan değil, kendi isteklerine ve tempolarına uygun projeleri seçecekleri bir döneme girdikleri ifade ediliyor.