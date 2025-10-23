Uzun süredir beklenen 5G ihalesi geçtiğimiz hafta tamamlanırken, ihaleye çıkarılan 11 frekans paketi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone arasında paylaştırıldı.
Söz konusu ihale için 3 operatörün ödeyeceği toplam bedel 3 milyar 535 milyon dolar olarak belirlenirken, tüm vatandaşlar için 1 Nisan 2026'da başlayacak 5G hizmetinin maliyetine ilişkin Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
'FAZLA HIZ İSTEYEN BEDELİNİ ÖDEYECEK'
Uraloğlu, 1 Nisan 2026'da başlayacak uygulama ile birlikte 5G hizmeti sunan operatörlerin tarife ve paketlerinde fiyat artışına gideceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"5G'de tarife fiyatları biraz daha yukarıda olacaktır. Niye? Üç operatör 3 milyar 535 milyon dolar ödeyecek, bu ciddi bir para. '4.5G hızıyla ben idare ederim' diyen makul faturasıyla devam edecek. Fazla hız isteyen de onun maliyetine elbette katlanacak."