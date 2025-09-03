1 numaraya 100 milyon Euro gitti! Galatasaray ile Fenerbahçe, kaleci transferinde öyle bir para harcadı ki; Türk futbolunda böylesi görülmedi. Yapılan bu transferle adeta yer yerinden oynadı.

Son şampiyon Galatasaray, Avrupa’da yıldız kalecilerin peşinden koştu ama sonuç alamayınca rotayı yurda çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Trabzon’un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır’ı 33 milyon Euro ve 3 milyon bonusla 36 milyon Euro’yu aşan bir rakama kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Manchester City’nin kalecisi Ederson’u kaptı. Ezeli rakibine dev bir çalım atan sarı-lacivertliler, City’ye 15 milyon Euro bonservis ödedi. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Brezilyalı kalecinin senelik maaşı ise 11 milyon Euro!

Şimdi herkes aynı soruyu soruyor:

“Galatasaray ve Fenerbahçe’nin borcu toplamda 40 milyar TL’yi aşmış durumdayken bu çılgın rakamlar nasıl ödenebiliyor?”