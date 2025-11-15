Geçtiğimiz haftalarda uzmanların gündeme getirdiği kamera zorunluluğu, Kasım ayına girilmesiyle yeniden tartışma konusu oldu. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme kapsamında, toplu taşıma ve ticari taşımacılık yapan tüm araçlarda kamera sistemi bulundurulması artık zorunlu hale getirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda araç içi takip, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu gibi güvenlik ekipmanlarının belirlenen tarihlere kadar takılması gerekiyor. Uygulamada kritik eşik ise yılbaşında başlayacak.

19 Ağustos 2025’te yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kapsam netleşti. Buna göre M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediye toplu ulaşım araçları, dolmuşlar ve taksiler yeni güvenlik donanımlarını bulundurmakla yükümlü olacak.

-Model yıllarına göre geçiş takvimi şöyle belirlendi:

2025–2023 model araçlar: 1 Ocak 2026

2022–2018 model araçlar: 1 Ocak 2027

2017 ve öncesi modeller: 1 Ocak 2028

Yaklaşık iki ay sonra, yani 1 Ocak itibarıyla, ticari taşımacılık yapan araçlarda kamera takılması zorunlu hale geliyor. Bu tarihe kadar kamera sistemi takılmamış taksi, minibüs, otobüs ve servis araçları hem cezaya maruz kalacak hem de araç muayenesinde “ağır kusur” sayılarak sınıfta kalacak.

Piyasada araç içi kamera fiyatları da geniş bir aralıkta değişiyor. Temel özelliklere sahip modeller 2 bin TL seviyesinden başlarken, yüksek çözünürlüklü, geniş açılı ya da gece görüş destekli modellerde fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, zorunluluğun yalnızca bir yaptırım meselesi olmadığını, kamera sistemlerinin sürücü ve yolcu güvenliğini artıran kritik bir ekipman olduğunu vurguluyor.

Hem trafik olaylarının kaydı hem de olası risklerin azaltılması açısından sistemlerin etkin bir koruma sağladığı belirtiliyor. Yılbaşına kısa süre kala ticari araç sahiplerinin, cezalarla ve muayene sorunlarıyla karşılaşmamak için zorunlu kamera donanımlarını tamamlaması gerektiği hatırlatılıyor.