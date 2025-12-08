Yeni yılda su tasarrufunu artırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı kararla, 1 Ocak itibarıyla belirli ölçekteki yeni yapılacak binalarda gri su sistemi zorunlu hale geliyor. Uygulama, özellikle büyük yapıların su tüketimini azaltarak şehirlerde sürdürülebilir kullanım sağlamayı hedefliyor.

GRİ SU NEDİR?

Gri su; duş, lavabo, banyo ve çamaşır makinesi gibi noktalardan çıkan, kirli su kategorisine girmeyen hafif atık suya verilen ad. Bu su, arıtma işleminden geçirildikten sonra tuvalet rezervuarlarında, bahçe sulamada, peyzaj alanlarında, yeniden kullanılabiliyor. Böylece hem temiz içme suyunun boşa gitmesi önleniyor hem de hanelerde ciddi oranda tasarruf sağlanıyor.

Uzmanlara göre gri su sistemleri bir binanın yıllık su tüketimini %30’a kadar azaltabiliyor.

HER APARTMAN DEĞİL, BELİRLİ BÜYÜKLÜKTEKİ YAPILAR

Zorunluluk tüm apartmanlara gelmiyor. Düzenleme yalnızca belirli kriterleri karşılayan yeni yapıları kapsıyor. Yönetmelikte; 2.000 metrekareden büyük parseller, 1.000 metrekarenin üzerinde çatı alanına sahip yapılar, depo hacmi 7 m³’ü aşan projeler, toplu konut ve büyük tesisler zorunlu kapsama giriyor. Mevcut binalar için bir zorunluluk bulunmuyor.

NEDEN ZORUNLU HALE GETİRİLDİ?

Son yıllarda artan kuraklık ve su seviyelerindeki düşüş nedeniyle hükümet, şehirlerde su tüketimini azaltmak için yeni tedbirler hazırlıyor.

Gri su sistemlerinin devreye alınmasıyla:

- Temiz su kullanımı azalacak

- Su kaynakları üzerindeki baskı düşecek

- Kanalizasyon yükü hafifleyecek

- Hanelerin su faturalarında düşüş yaşanacak.

Uzmanlar, bu uygulamanın uzun vadede kentlerde su güvenliğini güçlendireceğini vurguladı.

YENİ YAPILARDA ZORUNLU ŞART

1 Ocak’tan sonra ruhsat alacak büyük projeler, mimari ve mekanik tesisat projelerine gri su sistemini eklemek zorunda olacak. Sistemin kurulum maliyeti binanın büyüklüğüne göre değişse de uzun vadede faturaları düşürmesi nedeniyle ekonomik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.