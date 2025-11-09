Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, bir yandan memur, emekli ve işçilerin mevcut yaşam standartlarında düşüşe neden olurken, bir yandan da çalışanların alacağı kıdem tazminatının erimesine yol açmakta.



Memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı, temmuz ayında yapılan zamla birlikte 53 bin 919 TL'ye yükseltildi.

10 BİN 784 TL ZAM GELİYOR



Başka bir deyişle, bu tutarın oldukça üzerinde maaş almasına rağmen milyonlarca çalışan, mevcut iş yerinde geçirdiği her bir yıl için en çok belirlenen bu tavan ücret kadar kıdem tazminatı alabilmekte. Geçmişte asgari ücretin 5 katına kadar yükselen tavan tutar, şimdilerde asgari ücretin yaklaşık 2 katına kadar gerilemiş durumda.

Ekonomistler ve SGK uzmanları, şu ana kadar paylaşılan 4 aylık enflasyon verileri ışığında yaptıkları değerlendirmede yeni yılda kıdem tazminatında üst sınırın yüzde 20 oranında zamlanmasını beklediklerini belirtirken, bu tahminin gerçekleşmesi halinde yeni tavan sınır 64 bin 703 TL olacak.



EN DÜŞÜK SINIRI ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEK



Kıdem tazminatında taban sınırı ise aralık ayının son günlerinde açıklanacak yeni asgari ücret belirleyecek. Şu anda 25 bin 808 TL olan sınırın 31 bin TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.