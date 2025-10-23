Son yıllarda Türkiye'de kontrolden çıkan yasa dışı bahis sorunu, siyasi iktidarın ve ekonomi yönetiminin peş peşe yeni değişikliklere gitmesine neden oldu.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son kabine toplantısının ardından yasa dışı bahisle mücadele eylem planı kapsamında bir dizi değişikliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

BANKA HESAPLARI ANINDA DONDURULABİLECEK



Ekonomim'de yer verilen habare göre, hazırlanan 20 maddelik taslak çalışmada son aşamaya gelindi. Değişiklikler kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen mal varlığının durdurulmasında MASAK, kendi başına aksiyon alabilme yetkisine sahip olacak.



Hesapların dondurulması için herhangi bir mahkeme kararına ya da savcılık onayına ihtiyaç duyulmayacak.

PARA TRANSFERLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK



MASAK tarafından yapılacak değişiklikler, 20 maddelik taslak çalışma ile sınırlı değil. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gün içerisinde gerçekleşen ve toplam bedeli 200 bin TL'yi aşan para transferlerinde taraflar, para transferine konu bedelin gönderim amacına ilişkin detaylı açıklama yapmak zorunda bırakılacak.



Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden yapılan transferlerin yanı sıra ATM kanalından yapılacak para transferi işlemlerinde de toplam bedelin 200 bin lirayı aşması durumunda gönderici, en az 20 karakter uzunluğunda paranın mahiyetine ilişkin açıklama yapması gerektiğine yönelik uyarı yazısıyla karşılaşacak.