İlk kez 2024 yılında yürürlüğe alınan uygulama ile bir takvim yılı içerisinde hiçbir sinyal alınamayan akıllı telefonların IMEI numaraları askıya alınıyor.



Bu yıl yeniden uygulanacak düzenleme kapsamında milyonlarca akıllı telefonun kullanımı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kısıtlanacak.

RAFLARDA TELEFONU OLANLAR DİKKAT



Teknoloji uzmanları, söz konusu düzenlemeden etkilenmemek için çatı katı ya da raflara kaldırılan akıllı telefonların aç-kapat yapılması gerektiğini ve cihazların sinyal almasının şart olduğunu tavsiye ederken, IMEI numarası askıya alınan telefonlar yeni yılda SIM kart ile birlikte kullanılamayacak.



Bu tür telefonların yeniden kullanıma açılması için e-Devlet üzerinden başvuru şartı aranacak. Söz konusu işlemin kapsamında bu yıl 3 milyona yakın telefonun dahil edilmesi bekleniyor.





