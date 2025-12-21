Yeni yıla sayılı günler kala 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeler netleşmeye başladı. Vergilerden araç alım satımına, ithal ürünlerden amatör faaliyetlere kadar birçok alanda yapılacak değişiklikler vatandaşı doğrudan etkileyecek. Yeni uygulamalarla birlikte bazı harcamalar artarken pek çok sektörde de yeni yükümlülükler devreye girecek.

Yeni yıl ile birlikte tüketicilerden esnafa, şirketlerden bireysel faaliyetlere kadar geniş bir kesimi kapsayan çok sayıda düzenleme hayata geçirilecek. Denetimler sıkılaşacak, bazı alanlarda ise tamamen yeni sistemler uygulanacak.

ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM

İkinci el araç satışında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralı ile ilan kısıtlaması, uzatma kararı alınmaması halinde yılbaşında sona erecek. Bunun yanı sıra noter işlemlerinde yeni bir harç uygulaması başlayacak. Sıfır ve ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinde satış bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Bu tutar bin liradan düşük olmayacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ÖNEMLİ DEĞİŞİM

30 büyükşehirde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs işletmecileri artık gerçek usulde vergilendirilecek. Böylece büyükşehirler arasında uygulama birliği sağlanacak. Nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerde faaliyet gösteren mükellefler ise basit usulden yararlanmaya devam edecek. Gerçek usule geçenlerin defter ve beyanname işlemleri Defter Beyan Sistemi üzerinden yürütülebilecek.

HARÇLAR ARTIYOR PRİM SINIRI YÜKSELİYOR

Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden ve taşınmaz ticareti yapanlar ile ticari hava yolu ve genel havacılık ruhsatları için yıllık harç uygulaması başlatılacak. Ayrıca prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

YERLİ ÜRÜNLER İÇİN RAPOR ŞARTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli katkı oranı yüzde 51’in altında olan ürünler için yerli katkı oranı raporu hazırlanmasını zorunlu kılacak. Yazılım ürünleri ise teknolojik ürün belgesine sahip olmaları halinde yerli malı belgesi alabilecek. Bu ürünlerin yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek.

AMATÖR BALIKÇILARA BELGE ZORUNLULUĞU

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemesiyle su altı tüfeğiyle avlanan amatör balıkçılar için yeni bir belge şartı getirildi. Dalma yöntemiyle avlandığını belgeleyen Amatör Balıkçı Belgesi’nin alınması zorunlu olacak.

İTHAL OYUNCAKLARA SIKI DENETİM

1 Ocak 2026’dan itibaren ithal oyuncaklarda kapsamlı denetim dönemi başlayacak. Üzerinde imalatçı ya da ithalatçı bilgisi bulunmayan, marka veya adres bilgisi yer almayan oyuncakların Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Eksik ya da hatalı bilgi tespit edilen ürünler doğrudan geri çevrilecek.

YENİ ŞİRKETLER İÇİN DİJİTAL DEFTER ZORUNLULUĞU

Yeni kurulacak şirketler için Elektronik Ticari Defter Sistemi zorunlu hale getirildi. Ticaret siciline tescil edilecek şirketler pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini artık sadece dijital ortamda tutacak. Fiziki defter uygulaması sona erecek.