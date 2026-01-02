CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Adana Milletvekili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyu yaklaşık 2,5 ay önce TBMM gündemine taşıdıklarını ve düzenleme yapılması gerektiğini hatırlattı.

'EKONOMİK ZORLUK NEDENİYLE...'

Sigortalı bir işte çalışmayan, 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen, Bağ-Kur primini ödeyemeyen ve GSS prim borcu bulunan yurttaşların yeni bir adım atılmadığı için sistem dışında kaldığını belirten Bulut, “Ekonomik zorluklar nedeniyle borcunu ödeyemeyen insanları cezalandırmak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

10 MİLYON KİŞİ SAĞLIK HİZMETİNDEN MAHRUM

Yaklaşık 10 milyon kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasının ciddi bir toplumsal sorun yaratacağını vurgulayan Bulut, “Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmıyor” dedi.

YASAL DÜZENLEME ŞART

Bulut, mağduriyetin büyümemesi için acilen yasal düzenleme yapılması çağrısında bulunarak, borç nedeniyle sağlık hizmetine erişimin engellenmemesi gerektiğini kaydetti.