Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. Yeni düzenleme, hem bireysel araç sahiplerini hem de ikinci araç almayı planlayanları yakından ilgilendiriyor. Sigorta sistemindeki boşlukların kapatılması ve primlerde adaletin sağlanmasını hedefleyen değişiklikler, yılbaşından itibaren yürürlüğe giriyor.

İ K İ NC İ ARA Ç TA HASARSIZLIK İ ND İ R İ M İ SIFIRLANACAK

Yeni düzenlemeye göre bir sürücü, ikinci bir araç satın aldığında hasarsızlık indiriminden yararlanamayacak. Bu araç, sigorta sistemine başlangıç seviyesinden giriş yapacak. İndirim yalnızca eski aracın satılması ve poliçe döneminin yenilenmesiyle ikinci yıl devreye girecek.

Uzmanlara göre bu adım, sistemin uzun süredir tartışılan bir açığını kapatmayı hedefliyor. Bugüne kadar kusurlu olmasına rağmen ikinci araç üzerinden düşük prim ödeyerek sistemden avantaj sağlayan riskli sürücüler, artık bu yolu kullanamayacak.

KUSURLU S Ü R Ü C Ü LER İ Ç İ N YEN İ PR İ M YAPISI

Kusuru bulunan bir sürücünün ikinci aracı kendi üzerine kaydettirip eskisini daha sonra devrederek hasarsızlık seviyesini ortalamaya çekmesi, yeni dönemde prim avantajı yaratmayacak.

Bu kişiler takip eden poliçe yılında riskli sürücü kategorisinde değerlendirilecek ve daha yüksek prim ödeyecek.

Uzmanlar, bu düzenlemenin adalet açısından önemli olduğunu, kusursuz sürücüler ile kusurlu sürücüler arasındaki prim makasının daha dengeli bir seviyeye çekileceğini ifade ediyor.

ARA Ç SAYISINA KAYIR SINIRI GEL İ YOR

Yeni dönemin en dikkat çeken adımlarından biri de bir kişinin üzerine kayıtlı araç sayısına getirilen sınırlama. Bazı bireylerin şahıs üzerine çok sayıda araç kaydedip bu araçları fiilen ticari amaçla kullandığına dikkat çeken uzmanlar, sistemin buna karşı yeni önlem aldığını belirtiyor.

Buna göre:

Bir kişi en fazla 5 araca kadar şahıs üzerinden trafik sigortası yaptırabilecek.

6. ve 7. araçtan itibaren sistem, bu araçları tüzel kişilik kapsamında değerlendirecek.

Bu noktadan sonra trafik sigortası primleri otomatik olarak daha yüksek hesaplanacak.

POL İ Ç EY İ ERKEN YEN İ LEYENE UYARI

Poliçesini süre dolmadan yenileyen kişilerin, bu erken yenileme döneminde meydana gelebilecek bir kazada bir sonraki yıl hasarsızlık indiriminden yararlanamayacağı da açıklandı. Bu nedenle uzmanlar, poliçe yenileme zamanlamasının artık daha dikkatli yapılması gerektiğini vurguluyor.

Yeni trafik sigortası düzenlemeleri, hem sürücü risk seviyelerinin daha doğru hesaplanması hem de sistemdeki suiistimallerin önlenmesi için önemli değişiklikler içeriyor.

İkinci araçta hasarsızlık indiriminin kaldırılması, kayıtlı araç sayısına sınır getirilmesi ve prim avantajlarının daha kontrollü hale getirilmesi, önümüzdeki dönemde araç sahiplerinin sigorta maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, sürücülerin yeni kurallara göre hareket etmelerinin hem prim yüklerini azaltacağını hem de daha adil bir sigorta yapısına katkı sağlayacağını belirtiyor.