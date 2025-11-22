Karabük'te aylardır tartışmalara neden olan düzenleme, geçtiğimiz günlerde yapılan Belediye Meclisinin Olağan toplantısında kabul edildi.



1 OCAK'TA BAŞLAYACAK



Belediye otobüslerinde emeklilere sunulan 'ücretsiz ulaşım hakkı', alınan karar neticesinde bir ay içerisinde 30 ücretsiz biniş hakkı ile değiştirildi. Yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Belgesi ibra eden vatandaşların 30 ücretsiz hakkı elde edebileceği belirtilirken, söz konusu kararın ilgili iştirak tarafından ilk periyodik vizeleme döneminde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yılın son günü itibarıyla mevcut ulaşım kartları için vizeleme işlemi uygulanacak. Böylelikle 2024 yılından itibaren şehir genelinde emeklilere sunulan ücretsiz ulaşım hakkı kısıtlanmış olacak.



BEDAVA ULAŞIMIN KALDIRILMASINI EMEKLİLER İSTEMİŞ!



Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, söz konusu kararı emeklilerin talebi üzerine aldıklarını öne sürerek, otobüs sayısını artırmalarına karşın toplu taşımada meydana gelen yoğunluğu engelleyemediklerini ve sınırsız ulaşım hakkının emekliler tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

Karabük Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen düzenleme, kent genelinde yaşayan emekliler tarafından tepkiyle karşılanırken, söz konusu kısıtlama adımının Türkiye'de başka belediyeler için emsal teşkil edebileceği uyarısında bulunuldu.