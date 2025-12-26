Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart’ta yapılan değişiklik doğrultusunda, belirli kriterleri sağlayan yapılarda yağmur suyu sistemi kurulacak. Buna göre; depo hacmi 7 metreküpün üzerinde olan yapılar, parsel alanı 2 bin metrekareyi aşan projeler, çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binaları bu kapsama alındı. Bakanlık, bu uygulamayla yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını açıkladı. Toplanan ve arıtılan yağmur suyunun bahçe sulaması ile tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı belirtildi.

GRİ SU SİSTEMİ HANGİ YAPILARDA MECBURİ

Yeni düzenlemeyle birlikte gri su sistemi de bazı yapılar için zorunlu hale geldi. Yatak kapasitesi 200’ü aşan konaklama tesisleri, inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük AVM’ler ve 30 bin metrekare üzerindeki kamu binalarında bu sistemin kurulması şart olacak. Duş, küvet ve lavabolardan elde edilen gri su arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Bu sayede yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu hedeflendiği açıklandı.

DEPOLAMA TANKLARI İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR

Düzenlemeye göre depolama tankları arka ve yan bahçelere yer altına yapılacak. Ön bahçeye konulacak tanklar için ise yoldan en az 2 metre mesafe şartı aranacak. Yağmur suyu depolama kapasitesi, çatının yapısı ve ilin yıllık yağış ortalamasına göre hesaplanacak ve toplanabilir su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde belirlenecek. Gri su depolama kapasitesi ise bağlı olduğu rezervuarlarda kullanılacak suyun en az yarısını karşılamak zorunda olacak.

DÜNYADAKİ UYGULAMALAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Yağmur suyu ve gri su sistemleri birçok ülkede uzun süredir uygulanıyor. Almanya’da bu sistemi kullanan yapılara su faturasında indirim sağlanıyor. İngiltere’de uygulamanın ilk yılında vergi avantajı sunuluyor. Japonya, 30 bin metrekare üzerindeki tüm binalarda sistemi zorunlu tutarken, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 100 metrekareden büyük tüm çatılarda yağmur suyu sistemi şartı bulunuyor. ABD’de ise 100 binden fazla evde bu sistemler farklı amaçlarla kullanılıyor.

Türkiye’de halihazırda 30 büyükşehirden 7’sinde yağmur suyu uzaklaştırma ayrık sistemine geçildi. Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli bu şehirler arasında yer aldı. Ayrıca birçok sanayi tesisinin topladığı yağmur suyunu sulama ve benzeri amaçlarla değerlendirdiği bildirildi.