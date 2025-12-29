Karara göre, Android 5.0 ve altı sürümler ile iOS 15.1’in altında kalan işletim sistemleri WhatsApp tarafından artık desteklenmeyecek. Bu tarihten sonra söz konusu yazılımları kullanan cihazlarda uygulama açılamayacak, mesaj gönderme ve alma gibi temel özellikler kullanılamayacak.
GÜNCELLEME KARARININ NEDENİ
WhatsApp, güvenlik açıklarını kapatmak ve yeni özellikleri sorunsuz şekilde sunabilmek için eski işletim sistemlerine desteğini düzenli aralıklarla sonlandırıyor. Uzmanlara göre, eski yazılımların güncel güvenlik standartlarını karşılamaması bu tür kararların temel gerekçesini oluşturuyor.
WHATSAPP KULLANAMAYACAK IPHONE MODELLERİ
1 Ocak 2026 itibarıyla aşağıdaki iPhone modellerinde WhatsApp desteği sona erecek:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
WHATSAPP KULLANAMAYACAK ANDROID MODELLERİ
Android 5.0 ve altı sürümleri kullanan bazı popüler modeller de WhatsApp’a veda edecek. Destek dışı kalacak cihazlar arasında şunlar yer alıyor:
- Samsung Galaxy S3, S4, S5
- Samsung Galaxy Note 2, Note 3
- Samsung Galaxy Ace 3
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy Trend
- Samsung Galaxy J2
- Sony Xperia Z2
- Sony Xperia Z3
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L7 II
KULLANICILARA UYARI
Uzmanlar, bu modelleri kullanan kişilerin iletişimde sorun yaşamamak için işletim sistemi güncellemesi alabilen bir cihaza geçmeleri ya da yeni bir telefon tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor. Aksi halde 1 Ocak 2026’dan sonra WhatsApp’a erişim mümkün olmayacak.