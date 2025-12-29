Karara göre, Android 5.0 ve altı sürümler ile iOS 15.1’in altında kalan işletim sistemleri WhatsApp tarafından artık desteklenmeyecek. Bu tarihten sonra söz konusu yazılımları kullanan cihazlarda uygulama açılamayacak, mesaj gönderme ve alma gibi temel özellikler kullanılamayacak.

GÜNCELLEME KARARININ NEDENİ

WhatsApp, güvenlik açıklarını kapatmak ve yeni özellikleri sorunsuz şekilde sunabilmek için eski işletim sistemlerine desteğini düzenli aralıklarla sonlandırıyor. Uzmanlara göre, eski yazılımların güncel güvenlik standartlarını karşılamaması bu tür kararların temel gerekçesini oluşturuyor.

WHATSAPP KULLANAMAYACAK IPHONE MODELLERİ

1 Ocak 2026 itibarıyla aşağıdaki iPhone modellerinde WhatsApp desteği sona erecek:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WHATSAPP KULLANAMAYACAK ANDROID MODELLERİ

Android 5.0 ve altı sürümleri kullanan bazı popüler modeller de WhatsApp’a veda edecek. Destek dışı kalacak cihazlar arasında şunlar yer alıyor:

Samsung Galaxy S3, S4, S5

Samsung Galaxy Note 2, Note 3

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Trend

Samsung Galaxy J2

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L7 II

KULLANICILARA UYARI

Uzmanlar, bu modelleri kullanan kişilerin iletişimde sorun yaşamamak için işletim sistemi güncellemesi alabilen bir cihaza geçmeleri ya da yeni bir telefon tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor. Aksi halde 1 Ocak 2026’dan sonra WhatsApp’a erişim mümkün olmayacak.