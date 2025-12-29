Çin, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak 935 ürün için en çok kayrılan ülke (MFN) tarifelerinin altında geçici ithalat vergileri uygulayacağını açıkladı.

Devlet Konseyi’ne bağlı Gümrük Tarifeleri Komisyonu tarafından duyurulan kararın, ülkenin yerli inovasyonu teşvik etme ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirme hedefinin bir parçası olduğu aktarıldı.

yeni düzenlemeye göre, kritik yedek parçalarda ithalat vergilerinin düşürülmesini, akıllı biyonik robotlar ile biyohavacılık yakıtı gibi alanlarda yeni yerli sınıflandırmaların eklenmesini ve çok sayıda üründe tarife oranları ile tarife başlıklarının güncellenmesini içeriyor. Bu çerçevede 935 kalemde MFN oranlarının altında geçici vergi uygulanmasına karar verildi.

Yetkililer, söz konusu adımların özellikle ileri teknoloji, yeşil enerji ve stratejik sektörlerde üretim kapasitesini desteklemeyi, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladığına dikkat çekildi.