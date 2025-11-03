Bugün açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile birlikte çok sayıda vergi, harç ve ceza ücretine zam gelirken, 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlanacak kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi (ÖİV) olacak.



Geçtiğimiz yıl 400 liradan 570 TL'ye yükseltilen Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden zamlanacak.



Vergi kalemindeki artış tutarının ayın son günlerinde yayınlanacak Resmi Gazete'de ilan edilmesi beklenirken, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranının uygulanması halinde Özel İletişim Vergisi yeni yılda 715 liraya yükselmiş olacak.

YENİ HAT SAHİPLERİNİN TAMAMINDAN KESİLECEK



715 liralık ücret, faturalı ya da faturasız olmasına bakılmaksızın yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden tahsil edilecek. Operatörler, söz konusu bedelin 12 ay boyunca eşit taksitler ile faturalara yansıtılmasını sağlayacak. Bir başka deyişle, yeni yılda 715 lira olması beklenen vergi, yeni hat sahibi olacak herkesin bir yıl boyunca ayda 59,5 TL ödeme yapmasına yol açacak.



İNTERNET ABONELERİ VE MOBİL HATLARDAN YAPILACAK KESİNTİ ARTACAK



Bu harcamanın yanı sıra, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 10 olarak belirlenen ÖİV, her türlü mobil hat sahiplerinden ya da evinde internet hizmeti alan kullanıcılardan tahsil edilmeye devam edecek. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, ödeyecekleri faturalarda yüzde 10 olarak uygulanacak Özel İletişim Vergisi kesintisini de daha yüksek tutar üzerinden yatırmak zorunda kalacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KİMLERDEN ALINIYOR?



Resmi Gazete'de paylaşılan bilgilere göre, söz konusu vergi şu harcamaları kapsamakta:



6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesiyle düzenlenen Özel İletişim Vergisi uygulamasında:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihi olan 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında vergilendirilecektir.









