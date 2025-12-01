Son yıllarda artan yasa dışı bahis trafiği, ekonomi yönetimini ve ilgili kurumları yeni önlemleri devreye almaya zorladı. Son kabine toplantısının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalışmasını hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre, bankacılık sistemine erişimi doğrudan etkileyen 20 maddelik düzenlemede sona gelindi.

BANKA HESAPLARI DONDURULABİLECEK

Hazırlanan taslağa göre MASAK, yasa dışı bahis gelirlerinin izini sürerken önemli bir yetki genişlemesine kavuşacak.

Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde:

-MASAK, şüpheli bir banka hesabını mahkeme ya da savcılık kararı olmadan anında bloke edebilecek.

-Mal varlığına yönelik tedbirlerde kurum tek başına aksiyon alabilecek.

-Bu adımın, yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesinin önüne geçmesi amaçlanıyor.

1 OCAK 2026'DA ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

MASAK’ın hazırladığı değişiklikler yalnızca hesap dondurma yetkisiyle sınırlı değil.

1 Ocak 2026’dan itibaren para hareketlerinde yeni bir dönem başlayacak.

Buna göre:

-Gün içinde yapılan ve toplam tutarı 200 bin TL’yi aşan tüm para transferleri için ayrıntılı açıklama şartı getirilecek.

-Bu zorunluluk; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM’lerden yapılan transferleri de kapsayacak.

-ATM üzerinden yapılan işlemlerde limit aşılırsa, gönderici kişi en az 20 karakterden oluşan bir açıklama metni girmeden işlemi tamamlayamayacak.

Bu nedenle 1 Ocak’tan itibaren karta ATM’ye takan herkes para transferi sırasında ekranda “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak.

Uzmanlar, düzenlemelerin temel hedefinin finansal sistemdeki riskli para hareketlerini azaltmak ve yasa dışı bahis ağlarının finansmanını kesmek olduğunu belirtiyor. Para transferi açıklamalarının zorunlu hale gelmesiyle hem takip kolaylaşacak hem de şüpheli işlemler kısa sürede tespit edilebilecek.