Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan tüm araçların yaptırmak zorunda olduğu bir güvence sistemi. Üçüncü şahıslara verilen zararları karşılayan bu sigorta, her ay Sigorta Bilgi Merkezi tarafından güncellenen fiyatlarla uygulanıyor.

Bu ay açıklanan yeni primler, hem bireysel sürücüleri hem de ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE ÇIKIŞ BEDELİ 15 BİN TL'Yİ AŞTI

Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre, İstanbul’da bir sürücü aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak isterse 15 bin 60 TL ödemeden trafiğe çıkamayacak. Sigorta yaptırmadan yola çıkanlar için hem para cezası hem araç bağlama işlemi uygulanıyor.

İŞTE ŞEHİR ŞEHİR YENİ TARİFELER

-İstanbul’da Otomobil Primleri

İçten yanmalı motora sahip otomobillerde:

0. basamak riskli sürücü: 45.181 TL

8. basamak hasarsız sürücü: 7.530 TL

Riskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yaklaşık %500 seviyesinde.

-Ankara’da Primler

Riskli sürücü: 43.902 TL

Hasarsız sürücü: 7.317 TL

-İzmir’de Primler

Riskli sürücü: 42.623 TL

Hasarsız sürücü: 7.104 TL

TAKSİ SAHİPLERİNİN PRİMLERİ DAHA DA ARTTI

Ticari taksiler için primler çok daha yüksek seviyelerde:

-İstanbul

basamak: 121.397 TL

basamak: 20.233 TL

-Ankara

117.961 TL – 19.660 TL

-İzmir

114.526 TL – 19.088 TL

OTOBÜSLER ZAMDA ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

31 koltuk ve üzeri otobüslerde primler rekor kırdı.

İstanbul’da 0. basamaktaki bir otobüsün prim bedeli 290.969 TL’ye yükseldi.

8. basamakta ise rakam 48.495 TL.

2026'DA TRAFİK SİGORTASININ KURALLARI DEĞİŞİYOR

- Yeni araç alırken basamak düşme devri bitiyor

Mevcut sistemde yeni araç alan sürücü, 8. basamakta olsa bile poliçeyi 4. basamaktan başlatmak zorundaydı. Bu durum kazasız sürücüyü cezalandırırken, kaza yapanları avantajlı hâle getiriyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

-Sürücü hangi basamaktaysa, yeni aracı da aynı basamaktan sigortalanacak.

-Örneğin, 8. basamakta olan bir sürücü yeni araç aldığında poliçe yine 8. basamaktan başlayacak.

-Kaza yapan ve 1. basamakta bulunan sürücüler ise yine 1. basamaktan işlem görecek.

-Mevcut aracını satıp yenisini alanlar için ise sistem değişmiyor; basamak olduğu gibi devam ediyor.

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Şu anki uygulamada erken yenilenen poliçeler, yeni poliçe devreye girene kadar kaza yapılsa bile basamağı etkilemiyordu.

2026’dan sonra bu değişiyor:

-Erken yenileme sonrası yeni poliçe aktif olana kadar kaza yapılırsa,

-Bir sonraki yenilemede basamak bir kademe düşürülecek.

-Bu düzenleme, kaza yapan sürücünün ödüllendirilmesini engellemek için getirildi.

Yeni genelge ile birlikte kaza yapmayan sürücülerin hakları korunurken, riskli sürücülere verilen avantajlar geri alınıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek sistem, trafik sigortasında daha adil bir fiyatlama yapısını amaçlıyor.