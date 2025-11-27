

2026 yılında uygulanacak vergi ve cezalar için belirleyici olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre oran yüzde 25,49 oldu.

1 Ocak 2026’dan itibaren tüm trafik cezaları bu oranda artırılarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçların bu yıl yeniden değerleme oranının altında artması için çalışmalar yapıldığını belirtse de, cezalar otomatik olarak oran kadar yükseliyor.

2026 TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranının etkisiyle trafik ihlallerinde uygulanacak cezalar da 2026 yılından itibaren önemli ölçüde yükselecek. İşte yeni uygulanacak ceza aralıkları:

-Hız Limitini Yüzde 50’den Fazla Aşma

2025: 9.268 TL

2026: 11.630,4 TL

-U Dönüşü Yasağı İhlali

2025: 993 TL

2026: 1.246,1 TL

-Muayenesiz Araç Kullanma

2025: 2.168 TL

2026: 2.720,6 TL

-Plakasız Motor Kullanma

2025: 15.709 TL

2026: 19.713,2 TL

-Emniyet Şeridi İhlali

2025: 9.268 TL

2026: 11.630,4 TL

-Yaya Geçidine Yol Vermeme

2025: 4.512 TL

2026: 5.662,1 TL

-Hatalı Park Cezası

2025: 993 TL

2026: 1.246,1 TL

-Emniyetsiz Araç Kullanma

2025: 18.678 TL

2026: 23.439 TL

-Drift Atma Cezası

2025: 46.393 TL

2026: 58.218,6 TL

-Makas Atma Cezası

2025: 46.393 TL

2026: 58.218,6 TL

-Sahte Plaka Kullanma

2025: 46.302 TL

2026: 58.104,4 TL

-Hatalı Sollama

2025: 2.168 TL

2026: 2.720,6 TL

-Kask Takmama

2025: 993 TL

2026: 1.246,1 TL

-Seyir Hâlinde Telefonla Konuşma

2025: 2.168 TL

2026: 2.720,6 TL

DRİFT, MAKAS VE SAHTE PLAKA CEZALARI 58 BİN TL'Yİ AŞTI

En yüksek artışın yaşandığı ihlaller arasında drift, makas atma ve sahte plaka kullanma bulunuyor. Bu fiilleri işleyen sürücüler, 1 Ocak 2026’dan itibaren 58 bin TL’yi aşan cezalarla karşılaşacak.

Bu düzenleme, özellikle trafikte tehlike oluşturan davranışların daha ağır yaptırımlarla caydırılması amacıyla uygulanıyor.

Yüksek artış oranları özellikle hız ihlali, tehlikeli sürüş ve sahte plaka gibi ağır trafik suçlarının ciddi yaptırımlarla karşılanacağını gösteriyor.

Araç sahipleri için hem cezalarda hem de resmi harçlarda yeni tarifeler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.