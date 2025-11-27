2026 yılında uygulanacak vergi ve cezalar için belirleyici olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre oran yüzde 25,49 oldu.
1 Ocak 2026’dan itibaren tüm trafik cezaları bu oranda artırılarak uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçların bu yıl yeniden değerleme oranının altında artması için çalışmalar yapıldığını belirtse de, cezalar otomatik olarak oran kadar yükseliyor.
2026 TRAFİK CEZALARI
Yeniden değerleme oranının etkisiyle trafik ihlallerinde uygulanacak cezalar da 2026 yılından itibaren önemli ölçüde yükselecek. İşte yeni uygulanacak ceza aralıkları:
-Hız Limitini Yüzde 50’den Fazla Aşma
2025: 9.268 TL
2026: 11.630,4 TL
-U Dönüşü Yasağı İhlali
2025: 993 TL
2026: 1.246,1 TL
-Muayenesiz Araç Kullanma
2025: 2.168 TL
2026: 2.720,6 TL
-Plakasız Motor Kullanma
2025: 15.709 TL
2026: 19.713,2 TL
-Emniyet Şeridi İhlali
2025: 9.268 TL
2026: 11.630,4 TL
-Yaya Geçidine Yol Vermeme
2025: 4.512 TL
2026: 5.662,1 TL
-Hatalı Park Cezası
2025: 993 TL
2026: 1.246,1 TL
-Emniyetsiz Araç Kullanma
2025: 18.678 TL
2026: 23.439 TL
-Drift Atma Cezası
2025: 46.393 TL
2026: 58.218,6 TL
-Makas Atma Cezası
2025: 46.393 TL
2026: 58.218,6 TL
-Sahte Plaka Kullanma
2025: 46.302 TL
2026: 58.104,4 TL
-Hatalı Sollama
2025: 2.168 TL
2026: 2.720,6 TL
-Kask Takmama
2025: 993 TL
2026: 1.246,1 TL
-Seyir Hâlinde Telefonla Konuşma
2025: 2.168 TL
2026: 2.720,6 TL
DRİFT, MAKAS VE SAHTE PLAKA CEZALARI 58 BİN TL'Yİ AŞTI
En yüksek artışın yaşandığı ihlaller arasında drift, makas atma ve sahte plaka kullanma bulunuyor. Bu fiilleri işleyen sürücüler, 1 Ocak 2026’dan itibaren 58 bin TL’yi aşan cezalarla karşılaşacak.
Bu düzenleme, özellikle trafikte tehlike oluşturan davranışların daha ağır yaptırımlarla caydırılması amacıyla uygulanıyor.
Yüksek artış oranları özellikle hız ihlali, tehlikeli sürüş ve sahte plaka gibi ağır trafik suçlarının ciddi yaptırımlarla karşılanacağını gösteriyor.
Araç sahipleri için hem cezalarda hem de resmi harçlarda yeni tarifeler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.