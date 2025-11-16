Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında Macaristan ile irlanda karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da ynanan karşılaşmayı İrlanda, 3-2'lik skorla kazanırken ortaya bambaşka bir hikaye çıktı.

3. dakikada Daniel Lukacs'ın golüyle öne geçen Macaristan'a, İrlanda 15'te Troy Parrott ile cevap verdi.

SZOBOSZLAI'NIN ALAYCI KUTLAMASI OLAY OLDU

37. dakikada Barnabas Varga ile tekrar öne geçen Macaristan'da takım kaptanı Dominik Szoboszlai rakibe karşı alaycı bir sevinçle kutlama yaptı. İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarı İrlanda rüzgarı esti.

TROY PARROT TEK BAŞINA FİŞİ ÇEKTİ

Macaristan, 80. dakikada 2-1 önde olmasına rağmen Dünya Kupası play-off'larına ulaşmak için sadece bir beraberliğe ihtiyaç duyarken, İrlanda Cumhuriyeti'ne 3-2 yenilerek bu şansı kaçırdı.

İrlandalı Troy Parrott, Budapeşte'de 15. dakikada penaltıdan ve 80'de 2-2'ye getiren golün ardından 90+6'da hat-trick yaparak Macaristan'ın fişini çeken isim oldu.

MAÇTAN SONRA GÖZYAŞLARI

Portekiz'in ardından Macaristan'ı da deviren İrlanda F Grubu'dan 13 puanlı lider Portekiz'in arkasında 10 puan toplayarak play-off biletini cebine koydu. 8 puanda kalan Macaristan Dünya Kupası hayallerine veda etti. Dominik Szoboszlai bu vedanın ardından hüngür hüngür ağladı.