Bir döneme damga vuran fenomen yarışmalardan olan 'Kısmetse Olur'un yeni formatı 'Aşkın Gücü' de sosyal medyada çok konuşuldu. Burun estetiğiyle dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, yarışmada adından sıkça söz ettirmişti. Kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Ayanoğlu, pembe lüks aracını sosyal medyada satışa çıkardı.

PEMBE LÜKS ARACINI SATIŞA ÇIKARDI

Her adımı olay olan ünlü isim, lüks pembe aracını paylaşarak yine dikkatleri üzerine çekti. Aracının satış ilanını paylaşan Ayanoğlu'nun detayları da şaşırttı.

Ünlü fenomen ilanda, gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve yetkili servis bakımları gibi detaylara yer verdi.

FİYATI DUYAN KÜÇÜK ÇAPLI ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ayanoğlu, pespembe aracını içinse 4 milyon 800 bin TL fiyat belirledi. Bu rakamı duyan sosyal medya kullanıcıları ise çok sayıda yorumda bulundu..