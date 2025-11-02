64 yaşındaki ikiz kardeşler, 50 yılı aşkın süredir balkabağı yetiştiriyor ancak bu yıl ilk kez Guinness Dünya Rekoru'na girmeyi başardılar. Rekor kıran dev balkabağına, "Harry Potter" serisine gönderme yaparak "Muggle" adını verdiler.

"Muggle" yalnızca ağırlık rekorunu değil, aynı zamanda çevre ölçüsü bakımından da dünyanın en büyük balkabağı unvanını kazandı. Dev kabağın çevre uzunluğu 6,5 metre olarak ölçüldü.

"DEV KABAK TAŞIMAK BİZİM İÇİN RUTİN"

İkiz kardeşler, rekor kabaklarını evlerinden yaklaşık iki saat uzaklıktaki Reading yakınlarında düzenlenen yarışmaya özel bir vinç sistemiyle taşıdı.

Ian Paton, "Dev kabakları taşımak bizim için artık kolay. Yıllardır kendi kaldırma halkamızı kullanıyoruz ve onları adeta bir kepçeyle alır gibi taşıyoruz" dedi.

REKORLARI İKİ KEZ DOĞRULANDI

Kabağın ölçümleri, Great Pumpkin Commonwealth kuruluşundan uzman Sebastian Suski tarafından yapıldı. Ayrıca Guinness Dünya Rekorları'ndan bir danışman da süreci yerinde denetledi.

Suski, "Bu rekorun İngiltere’ye gelmesine inanamadım. Paton kardeşler 50 yıldır dev sebze yetiştiriyor. Bu başarı, sadece onlar için değil, tüm İngiliz yetiştiriciler için de tarihi bir an" diye konuştu.