Vatandaşa kesilen para cezaları bütçenin önemli gelir kalemlerinden olurken, yeni yılda cezalara yüzde 25 ile yüzde 25.5 aralığında zam bekleniyor. Cezalara ne kadar zam geleceğini belirleyen yeniden değerleme oranına ilişkin tahminde bulunan ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş’ın hesaplamasına göre 2026’da kırmızı ışık ihlalinin cezası 2 bin 714 liraya ulaşabilir. Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın ve hatalı parkın cezası 1.243 lira olabilir. Drift atmanın cezası 58 bin 105 liraya, alkol kontrolüne izin vermemenin maliyeti ise 33 bin 262 liraya çıkabilir. Engellilere ayrılan yerlere park etmenin cezası da yeni yılda 2 bin 487 liraya yükselebilir. Diğer yandan bu yılın ilk 8 ayında vatandaşa kesilen para cezalarının büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı. Vergi cezalarının büyüklüğü 602 milyar lira oldu.