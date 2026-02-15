Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetlerin artması nedeniyle 2026 başında 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdurdu.

Artık üretim 1 TL ve 5 TL ile sınırlı şekilde gerçekleştirilecek.

T24’de yer alan habere göre, Darphane 2026 itibarıyla bazı madeni paraların basımını sona erdirdi.

2024 yılında 25 kuruşluk paraların basımı durdurulmuş, şimdi ise 1 ve 5 kuruşluk paralar da üretimden çıkarıldı.

Buna göre, 2026’dan itibaren Darphane yalnızca 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruşluk madeni paraları basmaya devam edecek.

1 TL'NİN MALİYETİ 4 TL OLDU

Ocak ayında 50 kuruştan 2 milyon 70 bin adet, 10 kuruştan ise sadece 180 bin adet basıldı. Cumhuriyetin 100. yılı anısına basıldıktan sonra piyasada varlığını sürdüren 5 TL'den ise ocak ayında 10 milyon adet basıldı.

Darphane verilerine göre, paraların üretim maliyeti kendi değerlerini katladı. 1 TL’nin üretim maliyetinin 4 TL’yi, 50 kuruşun maliyetinin ise 3 TL’yi aştığı belirtiliyor.