Son dönemde popülerlik kazanan ve beslenme kurallarını alt üst eden yeni bir trend gündemde: Etobur Diyet (Carnivore Diet).

Meyve ve sebzeler dahil tüm bitkisel gıdaları tamamen ortadan kaldıran bu radikal beslenme tarzı, sadece hayvansal ürünler (esas olarak et ve yumurta) tüketmeyi gerektiriyor.

Ancak uzmanlar, lifin tamamen kesilmesinin potansiyel tehlikeleri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Bu tartışmalı yaklaşımı deneyenlerden biri olan Amerikalı teknisyen Patrick Ansley'di. 136 kiloya ulaşan Ansley, kilo verme konusunda çaresizdi.

Radikal bir değişim yapmaya karar veren Nebraska, Milford'lu Ansley, tam bir yıl boyunca her gün 450 gramlık bir biftek ve altı yumurta yiyerek bu diyete sadık kaldı.

Ansley, bu sürecin sonunda inanılmaz bir vücut dönüşümü yaşadığını ve bel çevresinden tam 58 cm inceldiğini duyurdu. Aktif olarak influencer'lar tarafından popülerleştirilen bu diyet, Ansley'nin iddiasına göre sadece kilo vermeye değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artırmaya da yardımcı oldu.

Ancak sağlık uzmanları, aralıklı oruç veya detokslar gibi diğer moda diyetlerin aksine, etobur diyetin uzun vadeli etkileri ve özellikle hayati önem taşıyan lifin tamamen ortadan kaldırılmasının tehlikeleri konusunda kamuoyunu uyarmaya devam ediyor.