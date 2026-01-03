Değerli metaller piyasasında dengeler değişti. TASS haber ajansına konuşan uzmanlara göre, 2025 yılında platinin gösterdiği performans, "güvenli liman" altını büyüme hızı bakımından neredeyse ikiye katladı. Ancak analistler, 2026 yılı için daha temkinli bir "istikrar" tablosu çiziyor.

YAZ TAHMİNLERİ YANILTMIŞTI

Kept Metal ve Madencilik Bölüm Başkanı Natalia Velichko, 2025 yılındaki bu sıçramanın küresel piyasaları şaşırttığını belirtti.

Yaz aylarındaki muhafazakar tahminlerin aksine; ticaret savaşları, enflasyondan korunma çabaları ve Çin'in vadeli işlem hamleleri platine olan ilgiyi körükledi.

Velichko, "Yılbaşından bu yana platin fiyatı iki katından fazla artarken, altın 1,6 kat artış gösterdi. Aralık sonu itibarıyla platin, altının 2023 sonunda yakaladığı fiyat seviyelerine ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

2026 BEKLENTİSİ 1.500 - 1.800 DOLAR BANDI

S+ Consulting Yöneticisi Kirill Shirokov, platinin "değerinin altında işlem gören bir varlık" olarak 2025'te hak ettiği sıçramayı yaptığını vurguladı. Shirokov'a göre bu yükselişin arkasındaki temel itici güç, hidrojen enerjisi projelerinin teoriden somut yatırıma dönüşmesiydi.

Uzmanların 2026 projeksiyonları ise şöyle:

Baz Senaryo: Fiyatların bir miktar gevşeyerek ons başına 1.500-1.800 dolar aralığında dengelenmesi.

Boğa Senaryosu: Arz kesintilerinin sürmesi ve yatırım talebinin artması durumunda fiyatın 2.000 doları aşması.

Norilsk Nickel uzmanları ise tablonun bir diğer kazananının gümüş olduğuna dikkat çekti.

2025 başından bu yana gümüş %128 artışla liderliği alırken, onu %111 ile platin takip etti. Paladyum ise %88'lik artışla, %66 değer kazanan altını geride bıraktı. Uzmanlar, sanayi talebinin bu metallerde sürekli bir piyasa açığı yarattığını ve 2026'da da fiyatları destekleyeceğini öngörüyor.