Avustralya ve İspanya'dan bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, 33 binden fazla yetişkinin hareket alışkanlıklarını sekiz yıl boyunca takip etti. Sonuçlar ise çarpıcıydı:

- Günde 15 dakikadan uzun süreli yürüyüşler yapan kişilerde erken ölüm riski yüzde 85'e kadar azaldı.

- Buna karşılık yürüyüşlerini 5 dakikalık kısa aralıklarla yapanlarda kalp hastalığı ve ölüm riski çok daha yüksekti.

Bilim insanları bu farkın sadece adım sayısından değil, yürüyüş süresinin kesintisiz olmasından kaynaklandığını vurguladı.

"10 BİN ADIM ŞART DEĞİL"

Araştırmanın ortak yazarlarından, Sydney Üniversitesi'nden Dr. Matthew Ahmadi, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık profesyonelleri uzun süredir 10 bin adım hedefini öneriyor ancak bu zorunlu değil. Her gün 10-15 dakikalık bir veya iki tempolu yürüyüş yapmak bile kalp sağlığı için büyük fark yaratır."

Madrid Avrupa Üniversitesi'nden Dr. Borja del Pozo ise şu ifadeleri kullandı:

"Basit değişiklikler, sağlığınız üzerinde büyük etki yaratabilir. Kısa yürüyüşler yerine daha uzun ve düzenli yürüyüşler planlayın."

UZUN YÜRÜYENLERDE RİSK GERİLEDİ

Katılımcılar bir hafta boyunca adımlarını ve yürüyüş sürelerini ölçen bileklikler taktı. Ardından dört gruba ayrıldılar:

- Günlük adımlarının çoğunu 5 dakikadan kısa yürüyüşlerle tamamlayanlar,

- 5-10 dakika,

- 10-15 dakika,

- 15 dakikadan uzun yürüyüş yapanlar.

Sonuçlara göre:

- 5 dakikadan kısa yürüyenlerde ölüm riski yüzde 4,36 iken,

- 15 dakikadan uzun yürüyenlerde bu oran sadece yüzde 0,8 oldu.

Benzer şekilde kalp-damar hastalığı riski de yüzde 13'ten yüzde 4'e geriledi.