Gelecek nesillerin refahını sağlamaktan çok gölge Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi çalıştığı iddia edilen Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) borcu 10 trilyon 671 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın brüt borcu da 2025 sonunda 13 trilyon 651 milyar lirayla rekor seviyeye ulaştı. Muhalefet, Varlık Fonu’nun mali yapısının sürdürülebilir olmadığını belirtirken, kurumunun denetlenmemesini de eleştiriyor.

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Erdem, Varlık Fonu’nun küresel muadillerinden ayrıştığını vurgulayarak “TVF, ‘gelecek nesiller fonu’ndan çok tasarruf birikimi olmadığı için borçlanma ve finansman aracı, merkezi bütçenin dışında çalıştığı için bütçe dışı bir mali araç olarak kullanılıyor” dedi.

‘GÖLGE BAKANLIK’

Varlık Fonu’nun şeffaflığının tartışıldığını kaydeden Erdem, “TVF, Sayıştay denetimine tabii değil. Cumhurbaşkanı’nın Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olduğu başka bir ülke yok” eleştirisinde bulundu. Erdem, “Türkiye Varlık Fonu’nun borcu 2024’te yüzde 35.3 artarak 10 trilyon 671 milyar liraya ulaştı. Borcun 8 trilyon 814 milyar lirası kısa vadeli. Özkaynakları 2 trilyon TL olan Fon’un borcu yaklaşık 10.7 trilyon TL” dedi.

Varlık Fonu’nun borcunun ‘sürdürülebilir’ olmadığını vurgulayan Erdem, “TVF, gölge Maliye Bakanlığı gibi çalışıyor. Maliye denetleniyor ancak Varlık Fonu denetlenmiyor. Bu borcun nereden geldiğini bilmiyoruz” diye konuştu. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ise TBMM’de yaptığı açıklamada TVF’nin 360 milyar dolarlık aktif büyüklükle dünyada ilk 10 sırada yer aldığını söyledi.

3.6 trilyon TL’lik ek yük

Varlık Fonu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı da borç içinde yüzüyor. Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, yaptığı sosyal medya paylaşımında Hazine’nin enflasyon oranı kadar borçlanması halinde brüt borcunun 3.6 trilyon lira daha az olacağını hesapladı. Gencal, “2004’te 327 milyar TL olan merkezi hükümet borcu, 2025 sonunda 13.7 trilyon TL’ye ulaşıyor. Oysa borç sadece gerçekleşen enflasyon kadar artsaydı bugün 10.1 trilyon TL olacaktı” diye yazdı.