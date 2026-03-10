Cem YILDIRIM

Ekonomik krizin her yıl biraz daha deirnleştiği Türkiye’de emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil sektörü adeta can çekişiyor. Sık sık Mısır’a taşınan fabrika haberlerinin duyulduğu sektörü değerlendiren Deva Partisi Lideri Ali Babacan, son üç yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe 10 bin işletmenin kapandığını söyledi. Üretim maliyetlerinin artması ve döviz kurunun baskılanması nedeniyle üretici ve ihracatçının zor durumda kaldığını belirten Babacan, bu kapanmalarla 100 bin çalışanın da işini kaybettiğini aktardı.

ÜRETİM CEZALANDIRILDI

Bir dönem ekonomi yönetiminin başında da bulunmuş olan Babacan, her sektöre aynı politikaların uygulanmasını eleştirdi. Üretici ve ihracatçının çaresiz bırakıldığını vurgulayan Babacan, “Elektronik, beyaz eşya, tekstil, hazır giyim ve tarım gibi birçok sektörde de daralma yaşanıyor, fabrikalar art arda kapanıyor” dedi.

“İktidarın ekonomi politikasının yalnızca faizi ve vergileri artırarak maaşları baskılamaktan ibaret olduğunu söyleyen Babacan, “Her sektör için ayrı stratejiler geliştirilmeden ve doğru destek ile teşvik mekanizmaları kurulmadan sanayinin ayağa kalkması mümkün değil. Bu koşullarda Türkiye’nin kalkınması da mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ile Ömer Aras’a verilen 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasını da eleştirerek şunları söyledi: “Burada cezalandırılan sadece iki iş insanı değil; cezalandırılan Türkiye’nin üretimi, istihdamı, yatırım ortamıdır. İktidar, katılmadığı her beyanı suç olarak yaftalamaktan vazgeçmeli, farklı görüşlere fikirle ve muhakemeyle cevap verebilmelidir.”

İflas sayısı 2 ayda 1.5 kat arttı

Ekonomi daralırken, mahkemelerin de konkordato mesaisi sürüyor. Bu kapsamda yılın ilk iki ayında konkordatoda geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 309, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 271 oldu. İki ayda iflas kararı verilen dosya sayısı ise 42 oldu. Geçen yılın aynı döneminde iflas karar verilen dosya sayısı 25’ti. Yani iflas sayısı 1.5 kat arttı. Öte yandan iflas kararları şimdiden geçen yılın en yüksek seviyesini aştı. Yılın ilk iki ayında konkordatoda en riskli sektörler arasında inşaat zirveye yerleşti. İnşaatı, tarım ve tekstil izlerken, üçüncü en riskli sektör ise metal ürün imalatı oldu.