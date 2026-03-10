Yapımcı Necati Kocabay, 2020 yılında ünlü oyuncu Murat Cemcir’e ödünç verdiği 10 bin lirayı geri alamadığı gerekçesiyle dava açmıştı. Daha önce mahkeme Kocabay’ın lehine karar vermiş ve Cemcir’i yüzde 20 icra inkar tazminatı ödemeye hükmetmişti.

Ancak son gelişmede İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından verilen hükmü eksik incelemeyle verildiği gerekçesiyle kaldırdı. Böylece davanın yeniden görülmesine karar verildi.

DAVADA KARAR ÇIKMIŞTI

Parasını geri alamayan Kocabay, önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmış ve ardından icra takibi başlatmıştı. Mahkemenin önceki kararı Cemcir’i tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

YENİDEN GÖRÜLECEK

Bölge Adliye Mahkemesi, kararın eksik inceleme ile alındığını belirterek yerel mahkeme hükmünü iptal etti. Davanın yeniden görülmesi kararı, Cemcir ile Kocabay arasındaki borç tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.