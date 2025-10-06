2005'te Mizuho Securities adlı aracı kurumda çalışan bir trader, J-Com isimli yeni halka arz edilmiş şirkete ait hisseleri satarken büyük bir hata yaptı. Aslında 1 adet hisseyi 610 bin yen'den satmak isterken, yanlışlıkla 610 bin hisseyi 1 yen'den satışa koydu.

Kotegawa, bu klavye hatası fark edilmeden önce saniyeler içinde alım yaptı. İşlem iptal edilemeden milyonlarca dolar değerindeki hisseyi neredeyse bedavaya alan Kotegawa, yalnızca bu işlemden dakikalar içinde 17 milyon dolar kar etti. Bu olay Japon borsa tarihine geçse de Kotegawa'nın başarısı bu 'şanslı' hatayla sınırlı kalmadı.

YATIRIM STRATEJİSİ OLDUKÇA NET

Kotegawa'nın yaklaşımı son derece net: "En çok düşen, en az sevilen hisseleri al. Ama zamanlamayı grafiklerle belirle."

Yani şirketin bilançosuna değil, fiyat hareketine bakıyor. Teknik analizle aşırı satılmış hisseleri takip edip, trend dönüşlerinden kazanç sağlıyor. Kotegawa genelde hisselerini 2 ila 6 gün arasında tutuyor. Ancak grafiklerde fırsat devam ediyorsa bu süre uzayabiliyor.

Kotegawa ayrıca 'ayı piyasalarında' işlem yapmanın oynaklığın artması ve kısa vadeli rallilerden yüksek kazanç elde etmenin mümkün olması sebebiyle daha kolay olduğunu söylüyor.

KOTEGAWA'DAN 4 ALTIN TAVSİYE

Yalnızca 8 yılda borsada 13 bin dolarını 150 milyon doların üstünde bir seviyeye getiren Kotegawa, takipçilerine şu 4 altın tavsiyeyi veriyor:

Odaklanma

Kotegawa aynı anda 30 ila 70 hisseyle işlem yapıyor, toplamda 600-700 hisselik listeyi sürekli takip ediyor ve dikkatini asla dağıtmıyor.

Ticaret oyunu...

Borsayı sıfır toplamlı bir oyun olarak görüyor: bir kazanan, bir kaybeden vardır. Parayı değil, oyunu doğru oynamayı hedefliyor.

Sonuç değil süreç

"Paraya çok önem verirsen, kazanamazsın." Kötü bir işlemi kazançla kapatsa bile eğer stratejiye uymadıysa "başarısız" sayıyor.

Sade yaşa

150 milyon doların üstündeki servetine rağmen lüks tüketimden uzak bir yaşam sürüyor. Kar ettiği dönemde tek yaptığı alışveriş ise iki oyun konsolu almak olmuş. Tokyo'da sade bir dairede yaşıyor ve küçük bir ofise sahip: "Lüks içinde yaşarsan, o yaşamı sürdürmek için riskli kararlar alırsın."

Kotegawa kısa sürede büyük kazanç elde etmesine rağmen disiplini ve alçakgönüllülüğüyle yatırım dünyasında parmakla gösteriliyor. Onun mottosu: "Borsada amaç para kazanmak değil, doğru oynamaktır. Para zaten oyunu doğru oynayanın olur."