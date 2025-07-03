“On dakikada ne olabilir ki?” diye düşünebilirsiniz. Ancak sabah alarmınızı kaçırmanız, tuvalet kağıdınızın bitmiş olması ya da mutfak çekmecesinin sapının kopması bile, tüm gününüzün kötü geçmesine sebep olabiliyor. Çünkü tam olarak uyanmamız 25 dakika kadar sürüyor ve bu süreçte takip ettiğimiz bir rutinimiz oluyor.

Bu rutin bozulduğunda, diş fırçalamayı unutmak, kahve içememek ya da egzersizi atlamak gibi ufak aksaklıklar, günün geri kalanında zincirleme bir etki yaratabiliyor. Neredeyse herkesin sabah rutini var. Kimi tuvalete gidip içeceğini hazırlar, kimi esneme hareketleri yapar.

Örneğin, sabah kahve yapmak rutininizin bir parçasıysa, yatmadan önce bardakların temiz olduğundan emin olmak günü kurtarabilir. Sabah tuvalete gitmek ilk rutininizse, tuvalet kağıdınızın hazır olması sizi tatsız sürprizlerden koruyacaktır.

Kısacası, sabah rutinlerinizi korumak ve ilk 10 dakikayı planlı geçirmek, gününüzün nasıl geçeceğini tahmin etmenize değil, aynı zamanda iyi geçmesini sağlamanıza da yardımcı olacaktır.