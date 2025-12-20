SGK Uzmanı İsa Karakaş, 8 yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan ilk “Promosyon Protokolü” ile emekliler ve hak sahiplerinin bu ödemelerden yararlanmaya başladığını hatırlattı. Artan hayat pahalılığına dikkat çeken Karakaş, promosyonların bugün emekliler için önemli bir ek gelir haline geldiğini vurguladı.

Köşe yazısında, emeklilerin satın alma gücünün ciddi biçimde azaldığına işaret edilirken, promosyonların bu süreçte “âdeta bir nefes alma fırsatı” sunduğu ifade edildi. Daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin sürekli araştırma yaptığına dikkat çekildi.

PROMOSYON YARIŞINDA KRİTİK AYLAR

İsa Karakaş’a göre bankalar arasındaki promosyon rekabeti özellikle ocak ve temmuz aylarında zirveye çıkıyor. Bu dönemlerde maaş zamlarının netleşmesi, promosyon tutarlarını doğrudan etkiliyor.

Karakaş, bankaların yeni müşteri kazanmak, kaynak oluşturmak ve yüksek faiz ortamında emekli maaşlarını sistemlerinde tutmak için agresif kampanyalar düzenlediğini belirtti. Bu nedenle, yüksek promosyon hedefleyen emeklilerin acele etmemesi, ocak ve temmuz aylarını beklemesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca yalnızca nakit promosyonlara odaklanılmaması gerektiği, bankaların sunduğu düşük faizli kredi imkânları, para puanlar, bonuslar ve diğer ek avantajların da mutlaka değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

PROMOSYON YARIŞININ DAHA DA KIZIŞMASI BEKLENİYOR

Yazıda, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere de yer verildi. Karakaş’ın değerlendirmesi şu şekilde aktarıldı:

“2026/Ocak ayından itibaren emeklilere gelen maaş zamlarına paralel olarak bankaların tekrar promosyon yarışına girmeleri beklenmektedir.”

Bu nedenle emeklilerin doğru zamanı kollayarak, en avantajlı şartları sunan bankayı tercih etmesinin kendi lehlerine olacağı belirtildi.

PROMOSYON NASIL HESAPLANIYOR?

SGK uzmanı Karakaş, bankaların promosyon tutarlarını emekli aylığının miktarına göre belirlenen kademeler üzerinden hesapladığını, ancak kampanyalarla bu tutarların ciddi oranda artırılabildiğini ifade etti. Köşe yazısında öne çıkan bilgiler şöyle sıralandı:

Yüksek maaş alan emekliler daha yüksek promosyon alabiliyor.

Promosyon ödemesi tek seferde ve peşin yapılıyor.

SGK’nın maaşı bankaya göndermesi ve taahhütnamenin imzalanmasının ardından ödeme en geç 3 iş günü içinde hesaba yatırılıyor.

Nafaka ve icra kesintileri dikkate alınırken, diğer kesintiler promosyon tutarını etkilemiyor.

Yetim aylığı alan hak sahipleri, yaş sınırı olmaksızın promosyondan yararlanabiliyor.

BANKA DEĞİŞTİRECEK EMEKLİLERE ÖNEMLİ UYARILAR

İsa Karakaş, banka değişikliği yapmak isteyen emeklilerin dikkat etmesi gereken noktaları da sıraladı. Buna göre promosyon alınabilmesi için emekli aylığının 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilmesi halinde ise alınan promosyonun kalan süreye göre iade edilmesi gerekiyor.

Maaş taşıma işlemleri e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden yapılabiliyor. Ancak bazı durumlar banka değişikliğini engelleyebiliyor. Bunlar arasında:

Emekli maaşı karşılığında kullanılan kredi veya kredili mevduat hesabı (kullanılmasa bile),

Daha önce imzalanmış virman, takas veya mahsup gibi taahhütler yer alıyor.

Karakaş, kredi konusuna da açıklık getirerek,

“Emekli olmadan önce çekilen krediler banka değişikliğine engel teşkil etmez; ancak kredi sözleşmesinde özel maddeler bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Otomatik ödeme talimatları ve benzeri bankacılık anlaşmalarının SGK’yı bağlamadığı, bu tür şartların tamamen banka ile emekli arasındaki sözleşmelere dayandığı da hatırlatıldı.