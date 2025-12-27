

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen emekli maaşları için takvim yeniden işlemeye başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artışın ardından, emekliler de maaşlarına yansıyacak zam oranını merak ediyor.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri maaş artışını doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre alırken, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından yararlanıyor. Yapılacak artış yalnızca emekli maaşlarını değil; dul ve yetim aylıkları, engelli maaşı, evde bakım parası ve 65 yaş aylığını da etkileyecek.

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Beş aylık enflasyon verilerine göre emekliler şimdiden yüzde 11,21’lik artışı garantilemiş durumda. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığında açıklamasıyla birlikte Aralık ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN HESAPLAMA

Bu beklenti doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 12,40 olması öngörülüyor. Böylece:

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri maaşlarını doğrudan bu oranda zamlı alacak.

-Memur emeklisi için zam tablosu

Memur emeklilerinde ise:

Yüzde 11 toplu sözleşme zammı

Yüzde 7,83 enflasyon farkı ile birlikte toplam artışın yüzde 18,83 olması bekleniyor.

YENİ MAAŞLAR TEK TEK HESAPLANDI: KİM NE KADAR ALACAK?

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri

En düşük emekli maaşı:

16.881 TL → 18.974 TL

19.500 TL maaş alan emekli:

→ 21.918 TL

20.500 TL maaş alan emekli:

→ 23.042 TL

21.000 TL maaş alan emekli:

→ 23.604 TL

-Memur emeklileri

En düşük memur emeklisi maaşı:

22.671 TL → 26.939 TL

Bu artışlarla birlikte emeklilerin aylık gelirlerinde 2 bin TL ile 4 bin TL arasında değişen yükselişler yaşanacak.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

Ocak ayında yapılacak zam yalnızca emekli maaşlarıyla sınırlı kalmayacak. Artış oranlarına bağlı olarak:

-Dul ve yetim aylıkları (%25, %50, %75 hisseye göre),

-Engelli maaşı,

-Evde bakım parası,

-65 yaş aylığı da yeniden hesaplanacak ve yükseltilecek.

KRİTİK TARİH 5 OCAK

Normal şartlarda her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon verileri, 3 Ocak’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 5 Ocak Pazartesi günü duyurulacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00’da paylaşacak. Bu veriyle birlikte emekli maaş zamları kesinleşmiş olacak.

EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI SÜRPRİZİ OLUR MU?

Mevcut hesaplamalar beklentilere dayanırken, hükümetin refah payı veya ek zam kararı alıp almayacağı da yakından takip ediliyor. Özellikle en düşük emekli maaşı için ek düzenleme ihtimali masadaki yerini koruyor. Gözler şimdi 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinde.