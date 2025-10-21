Genç girişimciler ve yatırımcılar için adeta bir rüya gibi ilerleyen bir proje kısa sürede tepe taklak oldu. Aylar içinde içinde milyon dolarlara yaklaşan değerlemeler bile şirketi kurtarmaya yetmedi. Bir zamanlar 1 milyar $ üzerine değerlenen Builder.ai adlı İngiltere merkezli yapay zeka girişimi, çarpıcı bir şekilde battı.

RÜZGAR GİBİ YÜKSELDİLER

2016’da kurulan Builder.ai, “teknik bilgiye ihtiyaç duymadan herkes için uygulama geliştirme” vaadiyle hızla ilgi topladı. Microsoft, SoftBank ve Katar’ın devlet yatırım fonu gibi büyük yatırımcıların desteğini aldı. Bu kadar hızlı yatırım ve dikkat, şirketin değerlemesini hızla 1 milyar $ seviyesine taşıdı.

ÇÖKÜŞ HIZLI YAKALADI

Ancak başarı grafiği kısa süre sonra kırılganlıklarını gösterdi. Şirketin nakit akışı sorunları ve finansal yapısındaki belirsizlikler belirginleşti. Örneğin, yatırımcıların bir kısmı şirketin insan mühendisleriyle yaptığı hamleleri “yapay zeka” gibi gösterdiğini iddia etti.

HİNTLİ MÜHENDİSLERİ "YAPAY ZEKA" GİBİ GÖSTERMİŞLER

Çalkantıya giren şirkete bir darbe daha geldi. Mühendislerin “AI” olarak pazarladığı sistemin gerçekte, Hindistan’da görev yapan yaklaşık 700 mühendisin manuel olarak müşteri isteklerini kodlamasından ibaret olduğu ortaya çıktı.

Times of India’nın haberine göre, skandalın fitili 2024 Mayıs ayında ateşlendi. Şirketin borç verenlerinden biri olan Viola Credit, Builder.ai’nin banka hesaplarından 37 milyon dolara el koydu ve bağımsız bir inceleme başlattı. İnceleme sonunda şirketin, yatırımcılara 2024 için 220 milyon dolar gelir hedefi sunduğu, ancak gerçekte yalnızca 50 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. Yani şirket gelir rakamlarını %300’ün üzerinde şişirmişti.

YATIRIMCI GERİ ÇEKİLDİ, PARALAR SUYUNU ÇEKTİ

Sonunda, altyapısal borçlar, yatırımcı baskısı ve operasyonel sürdürülemezlik beraberinde geldi. Bir yatırımcı fonu şirketin bir hesabından 37 milyon $ çekti; bu durum şirketi neredeyse parametre­siz bıraktı ve likidite kriziyle karşılaştı.

Yükseliş hızı kadar düşüş de hızlı oldu. Şirket değerlemesinden neredeyse yok oluş noktasına geldikten sonra iflasını açıkladı, hızlı kazanç öyküsü bir anda dağ gibi servetin buharlaştığı bir öyküye dönüştü.