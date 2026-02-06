Hakan Taşıyan 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Geçenlerde ise ünlü şarkıcıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü.

Kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı konuşulan Taşıyan'ın son durumunu ağabeyi Fikret Taşıyan açıkladı.

Sabah'ın haberine göre, Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik" dedi.

"Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor" ifadelerini kullanan Fikret Taşıyan, sözlerini "Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu" diyerek tamamladı.