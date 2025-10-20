Maddi krizin tırmandığı Mavi-Lacivertli ekipte, aylardır maaşlarını alamayan futbolcular ile kulüp personeli büyük sıkıntı yaşıyor. Oyuncular, bugünkü idmana çıkmayarak sessiz ama güçlü bir mesaj verdi. Bu hareket, kulüp içinde bir süredir konuşulan huzursuzluğu açık biçimde gözler önüne serdi.

10 HAFTADA 40 GOL YEDİLER

Spor Toto 1. Lig’deki performansıyla da hayal kırıklığı yaratan Adana Demirspor, ligde 10 haftada tam 40 gol yiyerek savunmada ciddi bir çöküş yaşadı. Sportif başarısızlığın yanında ekonomik darboğaz, kulüpteki krizi daha da derinleştirdi.

ALTYAPI OYUNCULARIYLA SEZONA BAŞLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz sezondan bu yana süregelen maddi problemler nedeniyle Adana Demirspor, yeni sezona büyük ölçüde altyapıdan A takıma yükseltilen oyuncularla başlamıştı. Ancak maaşların uzun süredir ödenmemesi üzerine futbolcuların sabrı taştı.

TARAFTAR ENDİŞELİ, GÖZLER YÖNETİMDE

Antrenmanın iptal edilmesi, kulüp içindeki krizin ulaştığı boyutu bir kez daha ortaya koydu. Taraftarlar, yaşanan gelişmeler karşısında büyük endişe duyarken, Adana temsilcisinin geleceğine dair belirsizlik sürüyor.

Gözler şimdi, yaşanan protesto sonrası kulüp yönetiminden gelecek açıklamaya çevrildi.