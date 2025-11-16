Tahminlere göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış görülecek. Yağışlar ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde etkili olacak.

10 İLE KAR UYARISI YAPILDI

Ancak Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar tahmin ediliyor. Bu kapsamda yüksek kesimlerde Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari için kar uyarısı yapıldı.

YAĞIŞLAR BÖLGE BÖLGE FARKLILAŞACAK

Meteoroloji, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatısında yağışların zaman zaman kuvvetleneceğini bildirdi. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Rapora göre iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece yükseleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

RÜZGÂR GÜNEY YÖNLERDEN ESECEK

Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari illeri ile Van’ın güneybatısında yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.