Adıyaman akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.

3'üncü çevre yolunda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KİLİS

Kilis'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sağanak nedeniyle Necmettin Erbakan ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda güçlükle ilerledi.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

GAZİANTEP

Sağanak nedeniyle merkez Esenyurt Mahallesi ile kırsal Gökçedere ve Yukarıolucak mahallelerinde dere ve su taşkınları yaşandı.

Nurdağı Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde dere taşkınlarının önüne geçilebilmesi için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AA muhabirine, ilçe merkezi Esenyurt Mahallesi ile Gökçedere ve Yukarıolucak mahallelerinde dere ve su taşkınları sonucunda bazı ev ve iş yerlerini su bastığını söyledi.

Yağıştan dolayı bazı araçların sular altında kaldığını, ekiplerin hızlıca hareket etmesiyle dere taşkınlarının önlendiğini belirten Yıldırır, şunları kaydetti:

"Yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek dere taşkınlarına karşı ekiplerimiz şu an sahada ve teyakkuz halindedir. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmakta olup, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Lütfen dere yataklarına ve riskli bölgelere yaklaşmamaya özen gösteriniz."

Gökçedere Muhtarı Ümit Kaçakçı ise mahallede derenin taşması sonucu 150 evin sudan etkilendiğini, belediye ekiplerinin anında yardımlarına yetiştiğini ifade etti.

Nurdağı Belediyesi ekipleri, 25 iş makinesiyle müdahalede bulunarak suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

NİĞDE

Kentte dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde karların erimesi sonucu Koyunlu ve Küçükköy dereleri ile Koyunlu Barajı'nda su seviyesi yükseldi.

Yağış sonrası yollarda ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, suların kontrollü şekilde Akkaya Barajı'na yönlendirildiğini bildirdi.

Yağış sonrası karların erimesiyle birlikte Koyunlu ve Küçükköy dereleri ile Koyunlu köyündeki barajda taşkınlar oluştuğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Özbelde Mahallesi tarafına doğru da gelen bir hat var. Buradan da kontrolsüz şekilde gelen su var. Ekiplerimiz çalışıyor, Devlet Su İşleri görev başında, şu an kontrollü şekilde Akkaya Barajı'na kadar ulaştırılıyor. Şükürler olsun bu sene bereketli geçti. O bereketin de yansıması oluyor. Teknik heyetle istişare ettik, neredeyse son 30 yıldır hiç aktif olmayan dereler bu sene aktif hale geldi."

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.

İlçenin kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yüzünden Keben Mahallesi'ndeki bir yolda çökme yaşandı, seralar zarar gördü.

Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde ise oluşan selden dolayı bazı ağaçlar devrildi, Kargıcak'ta bir köprünün yakınında toprak kayması oluştu.

Uzuncaburç, Çatak, Sarıaydın, Gündüzler ve Yenisu mahallelerindeki tarım alanları da sağanak ve dolu yağışından etkilendi.

Sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.

Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'ndeki su sızması nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının üzerine çıkan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TUNCELİ

Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktaları su altında kaldı.

Kentte etkili olan sağanak ve karların erimesiyle Munzur Çayı'nın debisi yükseldi.

Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun 35 ile 40. kilometreleri arasındaki bazı noktalar su altında kaldı.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

BİTLİS

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur heyelana neden oldu.

Bitlis-Diyarbakır kara yolunda geçen şubat ayında heyelandan zarar gören ve tedbir amacıyla boşaltılan iş yerlerinin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Ulaşımın kısa süreli aksamasına yol açan toprak ve taş parçaları, iş makineleriyle temizlendi.

TOKAT

Kentte öğleden sonra yaklaşık 20 dakika süren şiddetli sağanak görüldü.

Sağanak sonrası Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki yolda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, su birikintileri oluşan bölgelerde çalışma yürüttü.

ADANA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerindeki cadde ve sokakları göle çevirdi.