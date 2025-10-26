Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 11 ilde toplam 500 bin konut projesini içeren projede başvurular 10 Kasım itibarıyla toplanmaya başlayacak.



19 Aralık tarihine kadar devam edecek başvuru sürecine, kendi ya da eşinin üzerine kayıtlı tapusu bulunan vatandaşlar dahil edilmeyecek.



1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak evlerde yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulurken, piyasa şartlarının altında olması nedeniyle milyonlarca talep toplaması beklenen projeye şimdiden usulsüz girişimler başladı.

TAPU RANDEVULARI ARTTI, BAKANLIKTAN ÖNLEM GELDİ



Halihazırda kendi ya da eşi üzerine kayıtlı tapusu bulunan vatandaşların projeye başvuramayacağının açıklanmasıyla birlikte fırsatçılar, üzerlerine kayıtlı tapuları yakın çevrelerine devretmek için girişimlerini hızlandırdı.



Tapu dairelerine yönelik yapılan randevu başvurularında artış gözlenirken, söz konusu istismarın önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuruları değerlendirirken mevcut tapu durumunu geçmişe dönük olarak dikkate alacak.



Başvuruda bulunan vatandaşların halihazırdaki tapularının yanı sıra son 3 ay içerisinde herhangi bir tapu devir işleminde bulunmamış olmaları şart koşulacak.



SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI NELER?



Proje kapsamında ilk etapta 11 şehirde 500 bin daire inşa edilecek. Dairelerin bir kısmı kiraya verilirken, bir kısmı ise dezavantajlı gruplara ayrılacak.

500 bin konutun dağıtılacağı şehirler ise şu şekilde:



- İstanbul'da 100.000,

- Ankara'da 30.780,

- İzmir'de 21.520,

- Gaziantep'te 13.940,

- Konya'da 13.670,

- Şanlıurfa'da 13.190,

- Diyarbakır'da 12.170,

- Bursa'da 13.730,

- Antalya'da 13.160,

- Hatay'da 12.640,

- Ardahan'da 540



Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İlk kuralar aralıkta çekilecek. Teslimatların Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

ÖDEME KOŞULLARI



1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlar, %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı ile sunulacak. Emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere %20 kontenjan ayrılacak. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere %10 kontenjan, Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere %5 kontenjan ayrılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

- Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

- Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için en fazla 127.000 TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

- Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

- Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.











