Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden ve buna destek olan teğmenlere tepki gösterdikleri için TSK’dan ihraç edilen teğmenler Bekir Yıldırım, Özgür Sığırcı, Taner Macit ve Recep Ayar bir mektup yayımladı. İhraç edilen teğmenler, ‘Atatürk’e saygı duymuyorum’ diyen teğmenler Abdülaziz Altun ve Furkan Şahin’in mahkeme kararıyla TSK’ya dönmesine karşın, kendi açtıkları davaların reddedilmesine isyan etti. Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre; teğmenler, “Evladı Olmaktan Grur Duyduğumuz Türk Milletine!” başlığıyla yayımladıkları mektupta şöyle dedi:

SESSİZ KALAMADIK

“Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına alenen saldırı ve saygısızlık yapan sözde teğmen ile ona destek veren diğer iki teğmene tepki göstermeyi vatani görev bildiğimiz için sessiz kalmayı ne damarlarımızda akan asil kana, ne de şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasına yakıştırdık.”

MAHKEME GÜNÜ VERİLMEDİ

Mahkemelerden olumsuz cevaplar aldığını veya mahkeme günlerinin verilmediğini ve üniformalarından hâlâ uzak olmalarının kendilerini çok yaraladığını dile getirdiler.