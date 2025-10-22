AKP’li milletvekillerinin Meclis’e sunduğu yeni vergi paketindeki kira gelirlerine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan etki analizi, yıllık kira gelirinin 47 bin TL’ye kadar olan kısmındaki istisnanın kaldırılmasıyla birlikte ev sahiplerinin devlete ödeyeceği verginin bugünkünün yaklaşık 2 katına çıkacağını ortaya koydu.

15 BİN LİRA EK VERGİ

Ev sahipleri halen elde ettikleri yıllık kiranın ortalama 1 kira tutarını vergi olarak ödüyor. Maliye’nin teknik analizi, istisnanın kaldırılmasıyla her bir ev sahibinin 2027’den itibaren artık en az 2 kira bedeli tutarında vergi ödemek zorunda kalacağını ortaya koydu. İstisna emekli, dul veya yetim aylığı alıp da kira geliri elde eden ev sahipleri için devam edecek. Maliye, 2024’te 1 milyon 986 bin ev sahibinin kira geliri elde edip vergisini bu istisnadan yararlanarak ödediğini, bu ev sahiplerinin de yaklaşık 500 binin emekli, dul ve yetim aylığı aldığını tespit etti. Maliye’nin hesabına göre, istisnanın kaldırılmasından en az 1.5 milyon ev sahibi olumsuz etkilenecek. Bu ev sahipleri 2027’de toplam 22 milyar lira fazladan vergi ödemek zorunda kalacak. Bu da istisna kapsamı dışında kalan her bir ev sahibinin ortalama olarak yaklaşık 15 bin lira ilave vergi ödeyeceğini, bunun da yaklaşık bir kira bedeline karşılık geldiğini gösteriyor.

İşsiz ev sahibini unuttular

İşsizler, işsizlik maaşı alanlar ile hiçbir geliri olmadığı için tüm geçimini kira gelirinden sağlamaya çalışan vatandaşlar vergi istisnasından yararlandırılmayacak. Üstelik büyük servet sahibi olup aynı zamanda emekli aylığı alan varlıklı kesime de bu istisna avantajı uygulanacak. Teklifin bugünkü komisyon görüşmelerinde bu hataların önergelerle düzeltilmesi bekleniyor.