İngiltere Championship'in 22. haftasındaki mücadelede Southampton maçı 10 kişi tamamlayan Coventry City'e puan kaybetti. 1-1 biten mücadelenin ardından Southampton takımı Coventry Teknik Direktörü Frank Lampard'ın üzerine yürüdü. Yaşanan kovalamaca sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi.

10 KİŞİYLE BERABERE KALDI

Coventry City, 47. dakikada 10 kişi kaldığı müsabakada 1-1'lik skorla sahadan ayrılmayı başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Coventry City teknik direktörü Frank Lampard, taraftarlarına doğru dönerek alınan sonucu kutladı.

Lampard'ın bu sevinci ve tepkileri nedeniyle bazı Southampton oyuncuları İngiliz teknik adama tepki göstererek Lampard'ın üstüne yürüdü ve genç teknik adamı kovaladı. Yaşananların ardından iki takım oyuncuları arasında saha içerisinde tansiyon artarken arbede yaşandı.

LAMBARD: BU BENİM HAKKIM

Lampard, maçın ardından çıkan olaylarla ilgili konuşarak, "Sorun değil, bir oyuncunun kendi taraftarlarının önünde takımını savunmasını anlıyorum, ancak günümüzde taraftarların son 10 dakikada size her şeyi söyleyebildiği ve duygularınız yüksekken sahaya çıkmanıza izin verilmediği bir durum var. Ben böyleyim, duygularımı açıkça gösteririm, şimdi biraz daha sakinim. Ve kullandığım dil için özür dilerim, belki onların tribünü de kullandıkları dil için özür diler. Bu olayı tamamen unuttum, biraz sinirlendim. Bazen 99 dakika boyunca sabredip oyuncuların yaptıklarını izlersin, biz de onlarla birlikte maçı yaşadık. Sahaya girdim ve sevindim, bu benim hakkım! Geriye dönüp bunu düşünebilirim ama dediğim gibi, taraftarlar bir şeyler söyleyebilir ama sahada savaşan biziz.'' yorumlarında bulundu.