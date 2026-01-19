İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez TBMM’ye soru önergesi verdi. Çömez kurbanlıkların hangi ülkeden, hangi şirketten, hangi aracılarla alındığını ve nerelerde kesim yapıldığını sordu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz soru önergesini yanıtlamadı.

ÇÖMEZ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

- Diyanet Vakfı geçen yıl 81 ülke ve Türkiye’de vekâletle toplam 898 bin 450 hisse kurban kesti.

- Vatandaşlardan yurt içi 13 bin 500 TL, yurt dışı için 5 bin 450 TL alındı. Nerede kaç adet kurban kesildi açıklanmadı.

- 7-10 milyar TL arasında para toplandığı tahmin ediliyor.

- Hayvanların hangi ülkelerden, kimlerden, alındığı, kimlerin aracılık ettiği, nakliye, kesim ve dağıtım işlemlerinin nasıl gerçekleştiği bilinmiyor.

SON VERİ 2025’TE

Sayıştay denetimine tabi olmayan Türkiye Diyanet Vakfı’na ilişkin son veriler 2025 yılı haziran ayında yayınlandı. 2024 yılını kapsayan mali durum raporuna göre TDV’nin 2024 yılı toplam geliri 12 milyar 721 milyon 45 bin TL oldu.

Vakıf, 2024’te toplam 10 milyar 172 milyon 669 bin TL harcadı. 4.1 milyar TL sosyal hizmet projelerine ayrıldı. Hayır işleri ve gönüllü faaliyetler için de 3 milyar TL ödendi. Personel giderleri ise 479 milyon TL oldu.

Bahis oynamakla suçlanan eski hakem Ali Palabıyık, Diyanet’in ABD’deki 110 milyon dolarlık merkezinde yöneticilik yapıyor. Palabıyık, merkezin spor tesislerinden sorumlu.

ABD’de de külliye yaptı

SÖZCÜ, 2024 yılında Diyanet Vakfı’nın Washington’da şirket kurarak milyonlarca TL harcadığı, yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve oteller içeren bir “Külliye” yaptırdığını gündeme getirmişti. Bu konu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından da doğrulandı. Çömez, 5 dönümlük arazide bulunan bu tesisin yapımı için 110 milyon dolar harcandığını, tesisin yıllık zararının ise 2.5 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. Eski Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık’ın da ABD’deki merkezde görev yaptığını SÖZCÜ yazmıştı.