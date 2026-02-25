Afyonkarahisar 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eski Medya AŞ Genel müdürü Dr. İpek Elif Atayman’ın, 9 Mart 2026 tarihinde saat 10.00’da Silivri’de görülecek davada hazır bulunması, duruşmadan sonra derhal Afyon’a geri götürülmesi talimatı verildi.

Elif Atayman’ın ailesi, şu açıklamayı yaptı: “Bu talep İBB davası tutuklularına karşı düşman hukuku anlayışıyla hareket edildiğinin en belirgin ifadesidir.

465 km Afyonkarahisar-İstanbul ve İstanbul’dan Silivri’ye 146 km mesafe dikkate alındığında, trafik ihlali yapılmaksızın ulaşım yaklaşık 10 saat sürmektedir. Afyon’dan gece 24.00’te yola çıkılması ve tekrar Afyon’a götürülmesi, duruşma bitiminden sonra neredeyse 24 saate dahi sığmayacak bir zaman dilimi yaratmaktadır.

KATILMAMA HAKKI

Bu kararın derhal değiştirilmemesi durumunda, kızım İpek Elif Atayman’ın Türk ceza hukukunda mevcut olan, duruşmalara katılmama hakkını kullanmasını babası olarak önerecek ve ailece destekleyeceğiz.”