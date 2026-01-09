Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Rafar Group; ürün tasarımı, geliştirme süreçleri, e-ticaret operasyonları ve dağıtım ağının yönetiminden sorumlu olacak. Crown Brands Group ise markanın uzun vadeli stratejisini belirleyecek ve küresel lisanslama faaliyetlerine öncülük edecek. Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde ise iki şirketin yakın iş birliği içinde çalışacağı bildirildi.

AMAÇ PORTFÖYÜ GENİŞLETMEK

Bu satın alma ile Hanky Panky, Crown Brands Group'un oluşturmayı planladığı "köklü tüketici markaları" portföyünün merkezinde yer alan markalardan biri haline geldi. Şirketin hedefi, güçlü geçmişe ve yüksek marka değerine sahip markaları ölçeklendirerek uluslararası pazarlarda büyütmek.

Crown Brands Group, ABD'li iş insanı Raymond Gindi'nin aile ofisi olan G72 Holdings tarafından destekleniyor. Gindi ailesi, ABD’de uzun yıllar faaliyet gösteren perakende zinciri Century 21 Stores’un kurucu ortakları arasında bulunuyor.

KÜRESEL BİR BÜYÜME FIRSATI SUNACAK

Crown Brands Group CEO'su Raymond Dayan, Hanky Panky'nin özgün mirası, kategori liderliği ve sadık müşteri kitlesiyle şirketin büyüme vizyonunun merkezinde yer aldığını belirtti. Dayan, Crown'un perakende ilişkileri ve marka yönetimindeki deneyimi ile Rafar Group’un operasyonel gücünün birleşmesinin, Hanky Panky için önemli bir küresel büyüme fırsatı yaratacağını ifade etti.

50 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

Yaklaşık 50 yıl önce kurulan Hanky Panky, özellikle ikonik Signature Lace Thong modeliyle tanınıyor. Markanın dünya genelinde her 10 saniyede bir bu ürünün satıldığı belirtilirken, Hanky Panky'nin 2 bin 500'ü aşkın butik, mağaza ve çevrim içi platformda tüketiciyle buluştuğu kaydediliyor.

Öte yandan markanın kurucuları Gale Epstein ve Lida Orzeck, şirketteki aktif rollerini sürdürmeye devam edecek ve yönetim kurulunda yer alacak. Kurucular, konfor, kalite ve kadınların güçlenmesi üzerine inşa edilen marka kimliğine saygı duyan ortaklarla çalışmanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Crown Brands Group ve Rafar Group’un Hanky Panky'yi geleceğe taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.