Ekonomik krizin artan yükü vatandaşı kampanyalı ve uygun fiyatlı ürün arayışına yönlendirirken bir giyim mağazasının yaptığı 10 TL’lik ürün kampanyası izdiham yarattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL’den satışa sunulunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.