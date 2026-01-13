İspanyol polisi, Kanarya Adaları açıklarında gerçekleştirdiği dev operasyonla denizdeki en büyük kokain yakalamasına imza attı.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya devasa miktarlarda uyuşturucu taşıyan uluslararası bir şebekeyi takip eden dedektifler, Brezilya'dan yola çıkan şüpheli bir gemiyi tespit etti.

Tuz yükü arasına gizlenmiş yaklaşık 10 ton kokainin ele geçirildiği bu baskın, uyuşturucu trafiğine vurulan en ağır darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.

"Beyaz Dalga" adı verilen operasyon kapsamında özel harekat birimleri gemiye baskın düzenledi.

Ekipler, yakıtı biten geminin ambarındaki tonlarca tuzun altına gömülmüş 294 balya uyuşturucu buldu. Küreklerle kazılan tuzun altından balya balya kokain çıktı.

10 TON KOKAİN KAZ KAZ BİTMEDİ

Toplamda 9 bin 994 kilogram kokain ile birlikte sevkiyatı korumak için kullanılan bir ateşli silaha da el konuldu. Operasyon sonucunda gemide bulunan 13 kişi gözaltına alınırken, hareketsiz kalan gemi Tenerife limanına çekildi.

Polis yetkilileri bu ortak çabanın küresel suç ağlarına karşı belirleyici bir zafer olduğunu vurguladı.

Emniyet teşkilatı yaptığı açıklamada "Bu operasyon, deniz yoluyla yapılan kokain kaçakçılığına dahil olan uluslararası şebekelere indirilen kesin bir darbedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Uluslararası polis iş birliğinin küresel uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki etkinliğini açıkça kanıtlamaktadır. Aynı zamanda teşkilatımızın küresel ölçekli suç örgütlerine karşı başarıyla hareket etme yeteneğini bir kez daha ortaya koymaktadır" denildi.