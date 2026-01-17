Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları arasında sayılan ve Kanarya Adaları açıklarında İspanyol Donanması tarafından tek seferde 10 ton kokainin yakalandığı geminin sahiplerinin Türk olduğu iddia edilmişti.

TÜRK BARONUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



GazetePencere’nin haberine göre 10 ton kokainin sahibinin Türk baron Çetin Gören olduğu öne sürüldü.



Çetin Gören, “Cumhuriyet tarihinin en büyüğü” olarak duyurulan Bataklık operasyonunda tutuklandıktan bir süre sonra beraat ettirilmişti.





TUTUKLANDIKTAN SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Kokain taşıyan United S isimli gemi, 2025 yılının ekim ayında Türkiye’deydi. Kamer Shipping adlı şirkete ait olduğu öne sürülen gemideki uyuşturucunun sahibinin ise Sırp mafyasıyla ortaklık yapan Çetin Gören. Gören 2020’deki Bataklık operasyonunda tutuklandı. Örgüt kurucusu ve yöneticisi olarak yargılanan Gören, 2022’de tahliye edildi. Gören, 2024’te ise yargılandığı davada beraat etti.