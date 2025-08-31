10. Uluslararası Edirne Maratonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafer" temasıyla koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 800 sporcu mücadele etti.

Maratona Balkan ülkelerinden sporcular da katıldı. "Her adım bir fidan" kampanyasıyla düzenlenen Selimiye Meydanı'ndaki organizasyon öncesi sporcular, müzik eşliğinde dans ederek ısındı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından saat 07.00'de maratonun startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ verdi.

Sporcular 21 kilometre ve 10 kilometrelik parkurlarda koşulan maratonda kategorilerine göre Tunca ve Meriç köprüleri, Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı'nı geçerek bitiş noktasına geldi. Sınır kapısının tampon bölgesinde nöbet tutan askerlerin yanından da geçen atletler asker selamı vererek koşuya devam etti. Mustafa Kemal Atatürk portresi baskılı forması ile koşan bazı atletler ise taşıdığı Türk bayrağıyla bitiş noktasına ulaştı.

Sporculardan Ahmet Sevilmiş de maratonda "Gazze'nin ölümü insanlığın ölümüdür, özgür Filistin" yazılı tişörtüyle koşarak Filistin'e destek verdi. Maratona katılan tüm atletlere fidan hediye edildi.

Organizasyonda 21 kilometre yarışını kadınlarda 01.52.30'luk dereceyle Senem Pusat, erkeklerde 01.13.05'lik dereceyle Üzeyir Söylemez kazandı. 10 kilometre yarışında ise kadınlarda 43.08'luk derecesiyle Deniz Koyuncu, erkeklerde 34.59 ile Soykan Baykal birinci oldu.